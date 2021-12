Angèle parle de Nekfeu et d'un morceau qu'elle écoute beaucoup

Dans une nouvelle interview pour Raplume, Angèle se confie sur le rap francophone et sur Nekfeu.

par Team Mouv'

Angèle a des gouts musicaux éclectiques, elle écoute tout, et évidemment beaucoup de rap francophone. Dans sa nouvelle interview accordée à Raplume, la chanteuse réagit à ce qu'elle écoute et notamment aux compliments des rappeurs sur sa carrière.

Au cours de l'entretien, elle s'exprime sur Nekfeu, et explique son rapport à sa musique, et pourquoi elle apprécie tant le morceau Squa. "J'écoute Nekfeu, à fond. Nekfeu j'ai beaucoup écouté sur une tournée de festivals, je sais pas ce qui nous a pris, c'est devenu un peu le son qu'on se mettait pour se chauffer avant de monter sur scène, Squa, et du coup ça me rappelle cette période."

Elle ajoute aussi : "J'ai beaucoup écouté cet album", en parlant de Cyborg dévoilé en décembre 2016. Maintenant, on espère qu'une collaboration pourra voir le jour entre ces deux artistes... On peut toujours croiser les doigts.

Le passage est à découvrir ci-dessous, à partir de 2'10.