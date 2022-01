Angèle feat Damso : "Démons" est certifié single d’or

Le morceau "Démons" d'Angèle et Damso décroche la certification single d'Or.

par Team Mouv'

Le tube d'Angèle avec Damso, extrait de l'album Nonante-Cinq, est désormais certifié single d'or, avec plus de 15 millions d'équivalent streams. Le morceau est sorti comme deuxième extrait de l'album d'Angèle, après le très bon Bruxelles je t'aime. Le titre est une énorme réussite, et c'est seulement leur deuxième morceau, après Silence qu'on avait pu découvrir sur Lithopédion.

En plus du morceau, un super clip réalisé par Scotty Simper a été dévoilé début décembre, ainsi que les coulisses de l'enregistrement du morceau en studio.

Angèle voulait parler de "Démons" avec Damso

Dans une interview pour Clique, Angèle s'était confiée sur cette nouvelle collaboration avec le rappeur. Elle expliquait notamment avoir l'envie d'évoquer le sujet des démons avec lui : "J'ai fait appel à Damso parce que je le voyais très bien sur une chanson comme ça et j'aimais bien l'idée de pouvoir parler de démons avec lui". Angèle a continué de détailler cette collaboration en expliquant : "ça s'est fait très naturellement, parce que en effet c'est un artiste qui m'a soutenu des le début et on est très amis."