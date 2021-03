Orelsan : un documentaire sur sa vie annoncé sur Amazon Prime Video

Le documentaire "Orelsan" sera réalisé par Clément Cotentin (Bloqués), le frère du rappeur.

par Team Mouv'

Au moment de la conférence de presse de présentation des contenus français attendus en 2021 et 2022, Amazon Prime Video a confirmé qu'un documentaire sur la vie d'Orelsan était en préparation .

Retour aux sources

A travers ce nouveau contenu, la plate - forme de streaming américaine souhaite diversifier son offre et nous faire découvrir Orelsan sous un autre angle, plus intimiste. Le documentaire intitulé sobrement Orelsan sera normalement disponible en 2021 . Amazon Prime entend plonger les fans de Raelsan dans l'intimité du MC, côté scène et côté privé . La plate - forme promet de nous le montrer sous "une facette du rappeur que seuls ses proches connaissent" .

Selon des informations de BFMTV, le film remontera aux débuts d'Orelsan . En s'appuyant sur une grande quantité d'images d'archives, le documentaire retracera le "cliché de vie normale" du rappeur .

Des polémiques . . .

Si l'on en croit les premières images diffusées lors de la conférence de presse, le film abordera notamment les polémiques dont Orelsan a fait l'objet durant sa carrière par exemple avec sa chanson Sale pute, sortie en 2009 .