AM la Scampia annonce la sortie de son premier album

AM la Scampia dévoile la date de sortie de son premier album.

Après plusieurs morceaux envoyés depuis 4 ans déjà, il est enfin l'heure pour AM la Scampia d'annoncer l'arrivée de son premier album, pour le plus grand bonheur de tous.

Les choses sérieuses commencent

Alors qu'il s'exerce depuis plusieurs années maintenant, le jeune marseillais est sur le point de passer un nouveau cap dans sa carrière. Après avoir créé son propre label 1092 (en référence à la distance kilométrique entre Marseille et Naples, ville qu'il affectionne particulièrement) en fin d'année 2021, le rappeur s'apprête à dévoiler un premier gros projet.

Singles, featurings, présence sur diverses compils, AM la Scampia aura été en grande forme et très productif ces derniers temps sans pour autant sortir quelconque projet. Aujourd'hui les fans peuvent enfin l'attendre sur un futur premier album dont deux extraits ont déjà été dévoilés récemment avec Jolie Poupée et Basta.

En effet, c'est sur ses réseaux sociaux que celui qui mêle ambiance marseillaise à l'univers de la criminalité italienne, a annoncé Triste Fête, prévu pour le 27 mai prochain "Mon premier album est enfin là. Merci à ceux qui m’ont pas lâché je compte sur vous pour précommander l’album. L’aventure commence.".

Accompagné de grosses têtes du paysage rap français notamment Lacrim, qui le suit depuis ses débuts, Guy2Bezbar, Timal, Hatik mais aussi le grand Le Rat Luciano, AM la Scampia compte bien s'imposer un peu plus et dévoiler son gros potentiel au travers de ce qui devrait être, pour nous, tout l'inverse d'une triste fête.