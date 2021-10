Alpha Wann x New Era : la collab incroyable

Alpha Wann sort une collaboration avec la marque New Era.

par Team Mouv'

Alpha Wann et New Era ont annoncé leur première collaboration autour des casquettes iconiques de la marque, et les premières images sont déjà disponibles .

Même si Alpha se fait relativement discret ces derniers temps, le rappeur n'a pas totalement disparu des radars . Faute de nous proposer de nouveaux sons à nous mettre sous la dent, le rappeur parisien s'est fait designer en s'associant avec New Era pour une collaboration sous l'égide de Don Dada .

Un travail collaboratif avec Alpha Wann

Dans cette campagne forte, intitulée The Music Generations, New Era cherche à rendre hommage à son identité street et musicale . Pour l'occasion, la marque a choisi de travailler avec plusieurs artistes et musiciens, dont le rappeur de L'Entourage . Dans des photos et un film, on suit Alpha Wann dans les rues de Paris nord, son terrain de jeu et de travail .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour cette collection, Alpha Wann a réellement mis la main à la pâte : créateur des customisations, celui - ci a fait en sorte que les casquettes 9TWENTY soient vraiment à l'image de son label, Don Dada Records . Le rappeur parisien devient ainsi un des nombreux artistes à avoir travaillé avec la marque, qui fête ses 121 ans, comme Moodymann, Not3s et Yung Lea .

Ce sont donc deux casquettes qui nous sont proposés par New Era et Alpha, au doux prix de 33 euros . Malheureusement, celles - ci sont déjà sold - out et il faudra fouiner pour les trouver . Avis aux chineurs . . .