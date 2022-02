Alpha Wann reçoit son premier disque de platine avec la "Dondada Mixtape Vol.1"

La "Dondada Mixtape Vol.1" vient d'être certifié disque de platine.

Ce n'était plus qu'un question de temps, Alpha Wann vient de recevoir le premier disque de platine de sa carrière.

"Qualité en guise de promo"

Rappelez vous, le vendredi 18 décembre 2020, Alpha Wann régalait ses fans avec la sortie de sa mixtape Don Dada vol.1. Au menu, 17 titres avec des collaborations de folie ! Au casting de la Don Dada mixtape Nekfeu présent sur 4 morceaux, Kaaris sur un titre avec Infinit, Kalash Criminel, KSA, Deen Burbigo, 3010, Veust, Freeze Corleone, Lesram...

Le rappeur avait démarré très fort : en seulement 24h, l'opus cumulait plus de 3,8 millions de streams en 24h, uniquement sur Spotify France.. Et en une semaine d'exploitation Alpha Wann avait vendu près de 24 291 exemplaires de son projet. Quelques mois plus tard, en avril 2021, le projet était officiellement disque d'or, le deuxième pour le Don après UMLA.

Ce lundi 14 février, la Dondada Mixtape Vol.1 cumule 100 000 équivalent ventes et vient d'être certifié disque de platine par le SNEP, une première pour Alpha Wann !

Une récompense qui prouve une nouvelle fois que l'auteur de apdl est maintenant l'un des piliers du rap français indépendant et qui montre que son succès n'est plus simplement d'estime mais s'est également mué en succès commercial.