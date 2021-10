Alpha 5.20 : "les mecs de Marseille ont bousillé le rap"

Pour Alpha 5.20, Jul et sa bande sont un "saccage".

par Team Mouv'

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Alpha 5 . 20 donne sans filtre son opinion sur Jul et la nouvelle vague de rap marseillais . Et il est loin, très loin d'être convaincu .

Jul et sa bande dérangent et divisent, on le sait . Bien que les rappeurs du 13 se soient bien installés dans le paysage rap français, les débats à leur sujet continuent de faire parler . Pour certains amateurs de rap, le J n'est pas un rappeur validé : Alpha 5 . 20 a ainsi affirmé dans une vidéo cash, postée sur les réseaux, que l'artiste phocéen n'était pas un rappeur .

"Jul, c'est pas du rap"

Pour le rappeur de Seine - Saint - Denis, figure du rap indépendant en France, les Marseillais auraient même "saccagé" le rap français, notamment avec leurs flows libres et joueurs . Alpha 5 . 20 va jusqu'à dire que pour lui "c'est pas du rap, c'est vraiment pas du rap", prenant pour argument le fait que "dans le rap, il y a des codes, il y a des lignes, il ne respecte pas ces codes"__ .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

C'est vrai que Jul et 13'Organisé, avec leurs flows dansants, ont renversé les codes du rap et s'amusent même à jouer avec . Mais selon Alpha 5 . 20, le but des rappeurs marseillais serait en fait le "sabotage" du rap, encouragé, à l'écouter, par les maisons de disque et l'industrie musicale en général, et repris par d'autres artistes qui veulent profiter du succès du J .

Un propos plus que tranché, et si Alpha 5 . 20 se défend en disant qu'il ose simplement dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, il semble qu'il n'ait surtout pas réussi à être touché par la bande marseillaise, qui vient chambouler le rap à l'ancienne . D'autant que l'artiste de Seine - Saint - Denis n'a pas réellement d'argument, et assimile rapidement Jul à l'industrie musicale, alors même que ce dernier prône l'indépendance de son travail .

Un discours entendu plus d'une fois, et qui n'a plus grand chose de crédible . Si Alpha 5 . 20 vient ajouter un nouveau poids au regard critique porté envers les rappeurs de "la 2e ville de France", il s'est peut - être plus décrédibilisé lui - même qu''il n'a fait la critique de Jul . En tout cas, on retient que jamais le feat entre les deux artistes n'aura lieu : Alpha 5 . 20 l'a juré . Alors, vision dépassée ou propos honnête? A chacun son opinion, en attendant, Jul est un vrai passionné ( et nous, on attend avec impatience son Classico Organisé) .