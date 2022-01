Alonzo x Hamza : le feat est dispo

Le featuring entre Hamza et Alonzo intitulé "R8" est enfin disponible sur les plateformes de streaming.

par Team Mouv'

Alors qu'ils partageaient récemment sur leurs réseaux sociaux le teaser du clip du morceau, Alonzo et Hamza se sont retrouvé sur le titre R8, maintenant disponible à l'écoute sur toutes les plateformes.

Vous vouliez du H et du A ? Vous êtes servis

Ce mardi 26 janvier, Alonzo et Hamza ont révélé en story Instagram le teaser du clip R8 en collaboration qui sera dévoilé ce vendredi 28 janvier à 18h. En attendant, le morceau s'est vu être disponible depuis minuit sur toutes les plateformes de streaming.

La semaine finie magnifiquement bien du côté de la scène du rap français. Alors que les fans de Kaaris et de Kalash Criminel ont été servis avec leur album commun, le public d'Hamza et Alonzo a aussi de quoi se régaler en ce jour de sortie. En effet, leur titre R8 enregistré pour la compile 4.4.2 a réuni les voix de ces deux grosses têtes du rap game pour en faire un hit ambiançant. Quand la douce et planante vibe de Saucegod s'entremêle à la puissance du Capo dei Capi, la fusion ne peut donner qu'un banger qui nous donne envie des les rejoindre à bord du bolide allemand.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

2 minutes 51 de pure plaisir pour nos oreilles et on se languit maintenant de pouvoir découvrir les images du clip. Rendez-vous donc aujourd'hui, vendredi 28 janvier à 18h.