Alonzo ultra bien entouré dans son clip "Capo"

Alonzo nous dévoile le clip "Capo" qui contient de nombreuses surprises...

par Team Mouv'

Il n'y a pas à dire, Alonzo ne se moque pas de nous . Depuis l'annonce de son album à venir, Capo dei capi volume 2, le rappeur marseillais n'arrête pas de fournir du contenu musical à ses fans . Après avoir commencé sa "rafale" de freestyles en attendant l'album qui sortira le 26 mars, Alonzo vient tout juste de nous dévoiler le clip d'un nouveau morceau exclusif : Capo.

Des fois j'me dis que c'est l'heure, j'ai trop fait le rappeur mais j'aime trop ça, te dire le contraire je serais menteur

La vidéo s'ouvre sur un hôtel ultra luxueux aux grandes salles en marbre et aux fenêtres qui donnent directement sur la mer, dans lequel on semble s'affairer pour préparer une grande soirée. Au son d'un piano, c'est un Alonzo introspectif que l'on retrouve dans sa chambre, lui aussi entrain de se préparer . Mais il semble loin d'avoir le cœur à la fête .

Il finit tout de même par rejoindre la soirée qui a commencé . "J'ai besoin de rentrer chez moi, j'en ai marre de dormir dans ces hôtels" . Il descend les marches en pierre accompagné d'un pote . . . qui se révèle n'être autre que Jul ! Dans les minutes qui suivent, on se rend compte progressivement que c'est toute une ribambelle de rappeurs proches d'Alonzo qui font eux aussi partie des festivités .

Jamais sans mes partenaires

Au fil des secondes, on ne peut s'empêcher de sourire à chaque nouveau rappeur que l'on reconnait dans la foule . Et il y a du beau monde : Jul, SCH, Kofs, Soolking, Soso Maness, Bosh, Franglish, Da Uzi, ZKR, Imen Es . . . et beaucoup d'autres ! Pendant un instant, on se croirait presque à une soirée sur le Mont Olympe du rap français . . . tant le rassemblement de talents est grand et le décor digne d'un banquet tout droit sorti de la mythologie grecque .

Si l'ambiance générale est à la joie, on sent chez certains rappeurs cette sorte de mélancolie que l'on retrouve chez Alonzo, avec par exemple un ZKR ultra pensif qui fume sur un canapé. Plus généralement, c'est avec un plaisir immense qu'on se faufile visuellement entre les convives et qu'on assiste le plus naturellement du monde à un shooting photo de SCH par Fifou ( le maitre des covers de rap ) ou encore à ce qui ressemble bien à une discussion à cœur ouvert entre Alonzo et Jul face à la mer . Les rappeurs qu'on aperçoit apparaitront - ils tous sur l'album à venir d'Alonzo ? Le temps nous le dira !

À suivre . . .

Bref, un excellent moment . Mais ce n'est pas tout ! Alors qu'Alonzo va faire un discours, un homme casqué lui glisse un mot à l'oreille qui a pour effet le départ immédiat d'Alonzo de la soirée . En voiture, escorté par des motos, Alonzo semble quitter Marseille en urgence . . . les lettres "à suivre" s'affichent juste avant la fin du clip . Non seulement le clip est réussi, mais il y aura une partie 2 !

Le rappeur marseillais nous a déjà habitué à des clips aux airs de court - métrages en plusieurs parties. Le tube Première fois avec Imen Es avait ainsi donné lieu à une suite Dernière fois, les deux relatant l'histoire tragique d'un frère et d'une soeur .