Alonzo : "Tout Va bien" feat Ninho et Naps rentre dans le Top mondial Spotify

"Tout va bien" d'Alonzo en featuring avec Ninho et Naps se classe parmi les hits les plus écoutés du monde sur Spotify.

par Team Mouv'

Depuis la sortie de l'album Quartiers nord d'Alonzo, le morceau Tout va bien en collaboration avec Naps et Ninho est sur toutes les lèvres au point où celui-ci est entré, au bout d'une semaine d'exploitation seulement, dans le top mondial Spotify.

J'suis dans le Top Spotify, j'peux pas te follow

Le 20 mai dernier, Alonzo dévoilait son 7ème album intitulé Quartiers nord, fort de 17 morceaux, avec des invités tels que Fayv, Skinny Flex mais aussi Ninho et Naps sur Tout va bien, LE hit de l'album.

Et pour preuve, le morceau cartonne déjà chez le public qui l'a porté en tendance notamment sur TikTok. Mais plus que ça, d'ores et déjà considéré comme le titre de l'été, Tout va bien a cumulé plus de 770 000 streams sur Spotify en 24h seulement, se classant en tête du classement de la plateforme en France.

Aujourd'hui, une nouvelle consécration s'offre aux trois rappeurs qui voient leur hit se hisser dans le top 200 mondial Spotify, à la 184ème position, avec 888 000 écoutes dan le monde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Sans compter sa performance sur les autres plateformes, ces chiffres ont de quoi offrir au titre le prestige de devenir le seul morceau francophone présent dans le classement, devançant même Still D.R.E de Dr. Dre et Snoop Dogg.

À lire aussi Un retour de Psy 4 de la Rime ? Alonzo répond