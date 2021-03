Alonzo lâche le clip estival de "La Seleção" avec Jul et Naps

Alonzo a réuni Jul et Naps sur son titre "La Seleção" extrait de son nouveau projet.

par Team Mouv'

Alonzo est de retour avec son nouveau projet dévoilé ce vendredi 26 mars. Intitulé Capo Dei Capi volume 2 et 3, l'artiste marseillais a carrément sorti deux projets en même temps, qui font suite à Capo Dei Capi volume 1 sorti en 2015 . Composé de 29 titres, on retrouve des très gros invités sur cet album : Kofs, SCH, Tiakola, ZKR, Bosh, DA Uzi, Franglish, Imen ES, Soolking, L'Algérino, Soso Maness, SAF, Big Ben ainsi que Jul et Naps .

L'artiste membre des Psy 4 de la Rime a choisi de mettre en images sa collaboration avec Jul et Naps : La Seleção. Réalisé par HUSTLER GAME, on suit les trois artistes dans un univers très brésilien et surtout ensoleillé . Le morceau a déjà démarré très fort sur YouTube et cette réunion entre les trois artiste a tout ce qu'il faut pour devenir un gros tube .

Le clip est disponible ci - dessus et Capo Dei Capi volume 2 et 3 juste ci - dessous :