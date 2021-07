Alonzo et Tiakola : grosse connexion pour le clip "Ami ou ennemi"

Alonzo a décidé d'illustrer sa collaboration avec Tiakola dispo sur "Capo dei Capi Vol. II & III".

par Team Mouv'

Le 26 mars 2021, Alonzo nous a gratifié de Capo Dei Capi volume 2 et 3__ . L'artiste marseillais a carrément sorti deux projets en même temps, qui font suite à Capo Dei Capi volume 1 sorti en 2015 . Composé de 29 titres, on retrouve des très gros invités sur cet album : Kofs, SCH, Tiakola, ZKR, Bosh, DA Uzi, Franglish, Imen ES, Soolking, L'Algérino, Soso Maness, SAF, Big Ben ainsi que Jul et Naps .

On avait eu le droit au clip de son hit 100% marseillais avec Naps et JuL sur La Seleçao, et ce vendredi 31 juilletplace au visuel de sa connexion avec Tiakola sur Ami ou ennemi.

Sur une prod signé son fidèle Spike Miller, Alonzo et Tiakola évoquent sur une prod bien estivale les relations amicales . Le visuel est réalisé par Arthur Keasy .