Alonzo dévoile la tracklist de "Capo dei capi" volume 2 et 3 feat Jul, SCH...

Alonzo vient de délivrer la tracklist de son album à venir, et le plus fou... c'est qu'on l'avait sous les yeux depuis longtemps !

par Team Mouv'

Alonzo vient de balancer la tracklist de son projet Capo dei Capi volume 2 et 3, prévu pour le 26 mars, et on peut vous dire qu'il y a du beau monde . En réalité, le rappeur marseillais nous avait déjà donné toutes les réponses dans le clip du morceau Capo !

Sous nos yeux depuis le début

Dans celui - ci on suivait Alonzo dans une fête digne du Mont Olympe où l'on croisait successivement tous les rappeurs présents sur la tracklist qu'il vient de dévoiler ! Dans une vidéo Instagram, les fameux passages du clip en question sont mis en valeur, révélant les artistes présents sur Capo dei capi : SCH, Kofs, Jul, DA Uzi, Bosh, Tiakola, Soolking, ZKR, Soso Maness, SAF, Big Ben, l'Algérino, Franglish et Imen ES ! Rien que ça !

Capo dei capi c'est : un projet en deux parties, deux fois 14 titres plus un son bonus qui n'est autre que le déjà culte Dernière fois ( le featuring avec Imen ES qui répond directement à leur tube 1ère fois) , 18 solos, 7 duos et 4 trios ! On a d'autant plus hâte qu'avec cette annonce de tracklist, Alonzo prouve encore une fois sa grande attention aux détails : on remarque que la position de certains artistes dans ces visuels supplémentaires de Capo est millimétrée pour renvoyer directement à la position qu'ils avaient sur la cover de leur propre projet .