Alonzo annonce la sortie de son nouvel album

Alonzo annonce "Quartiers nord", son 7ème album.

Alors qu'il signait son retour en mars dernier avec le très ambiançant single Traficante, Alonzo reviendra prochainement avec un 7ème album.

L'enfant des quartiers nord

Après avoir dévoilé le 17 septembre dernier sa mixtape CAPO DEI CAPI Vol II & III, Alonzo est d'ores et déjà prêt à revenir avec la suite à travers un nouvel album.

En effet, après avoir balancé quelques featurings ici et là, notamment le morceau R8 avec Hamza et un single Traficante plus récemment, le marseillais continuera de régaler ses fans prochainement avec un nouveau projet. C'est à l'occasion de la sortie du premier extrait de celui-ci PLAQUÉ 13, accompagné de son clip, que le rappeur a annoncé la nouvelle. Intitulé Quartiers Nord, ce nouvel opus verra le jour le 20 mai prochain, une date symbolique pour Alonzo puisqu'elle s'avère être la date du 6ème anniversaire de *Avenue de Saint-Antoine,* un de ses albums dont on se souvient bien.

"Vous m’avez rendu fier pendant toutes ces années, j’espère vous rendre aussi fier aujourd’hui avec l’annonce de mon 7ème album qui portera le nom QUARTIERS NORD. Comme un signe du destin cet album sortira le 20 mai, 6 ans jour pour jour, tout comme l’album Avenue de Saint-Antoine (J’en ai des frissons…)."

Et pour promouvoir comme il se doit ce 7ème bijou, Alonzo n'a pas fait les choses à moitié et a recouvert les lettres géantes de "MARSEILLE", apposé à l'entrée de la citée phocéenne, d'une banderole "Quartiers Nord Alonzo, nouvel Album".

