Alkpote et Mister V sont en plein dilemme dans leur nouveau clip.

par Team Mouv'

Alkpote vient de sortir son album appelé Ogre, le quatrième opus de sa longue discographie . Sur ce projet, le rappeur déjà bien implanté dans le game s'est amusé à prendre des risques : il est là où on ne l'attendait pas . Ce 23 juillet 2021 il balance un clip aux côtés de Mister V, mais est - ce que l'alchimie entre l'Empereur et le farceur est présente dans Dilemme ?

J'prends l'bif' ou j'reste au lit ?

L'ogre et le rappeur de Grenoble se retrouvent une deuxième fois, près d'un an après leur collab' sur la B . O de Validé sur le son Produit. Le clip est efficace et les deux artistes rendent plus que bien à l'écran . Niveau lyrics, les deux sont face à un dilemme qu'on aimerait aussi vivre :"J'prends l'bif' ou j'reste au lit ? Dans l'Jeep ou dans l'Audi ? " . On retrouve les voix des deux acolytes accompagnées d'autotune et callées sur la prod entêtante du beatmaker Josh. Bien entendu l'univers bresom d'ALK est bien là : sexe, drogue et money . Sans oublier une pointe d'humour dans le couplet du youtubeur Mister V . Est - ce que le flow des deux rappeurs se mélange bien ? Pour certains internautes c'est un grand oui pour ce feat de La ténébreuse mitraillette .