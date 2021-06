Alkpote revient en mode "Ennemi public" sur une prod bien énervée

Alkpote présente le deuxième extrait de son nouvel album "Ogre" qui sortira cet été.

Après avoir livré le morceau Crânes et Ossements, le roi Alkpote revient avec un deuxième extrait de son nouvel album Ogre . Intitulé Ennemi Public, Alk nous régale sur une instrumentale rapide . Le rappeur dépose ses plus belles punchlines, avec un flow millimétré et toujours dans les temps malgré la difficulté de l'instrumentale de Tarik Azzouz . Le clip quant à lui est réalisé par Celestin Soun et il met en scène ALK sur son trône . Tout se passe comme prévu . . .

L'album le 9 juillet

Alkpote a prévenu : "Cette histoire continue par delà les âges, le vaisseau central est proche . " son nouvel album, intitulé Ogre verra le jour dans moins d'un mois maintenant, et fera suite à Monument, son opus sorti en 2019 . Ce nouvel album est d'ailleurs disponible en précommande .

