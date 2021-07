Alkpote, Lefa, Deen Burbigo, Sneazzy... les sorties du jour à ne pas rater

Ce vendredi 9 juillet 2021 est riche en sorties rap français.

par Team Mouv'

Pour célébrer convenablement l'arrivée de l'été dans tout l'hexagone, de nombreux rappeurs nous livrent leurs nouveaux projets ce vendredi 9 juillet. Petit tour de piste de ce que nous propose le rap game en ce début du mois de juillet 2021 !

L'empereur revient avec "Ogre"

Pour beaucoup, l'évènement du jour est la sortie d'Ogre, le nouvel album d'Alkpote. Teasé depuis des semaines, le projet est très attendu par tous les fans de "l'Empereur le partouzeur" qui n'ont pas eu d'album à se mettre sous la dent depuis Monument en 2019 . Au programme : 15 titres et 3 featurings ( Big Flow & Oli / Alonzo / Mister V ) , que du bonheur . Pour annoncer comme il se doit cette nouvelle sortie, Alk nous a balancé dans la soirée l'excellent clip de Fontaine de Jouvence, extrait d'Ogre, tourné dans des décors à couper le souffle !

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Lefa dévoile son EP "Code PIN"

Avec 6 titres dont un feat avec Tayc, Lefa revient avec son projet intitulé Code PIN. Dévoilé en même temps que le clip de l'extrait Roddy Rich, l'EP vient redonner un peu de matière aux fans qui ont saigné DMNR depuis sa sortie en avril dernier .

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Bolémvn sort son album "Anarchiste"

Le rappeur du Bat 7 revient lui aussi à la charge ce 9 juillet 2021 en dévoilant son nouvel album intitulé Anarchiste. La tracklist est chargée : 14 titres et 5 gros featurings (Dinos, Guy2bezbar, Maes, Leto et Koba La D ) et a tout pour plaire aux fans . "On l’a travaillé comme il se devait et on espère vraiment que vous allez kiffer !" expliquait Bolé au moment de poster son projet .

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Sneazzy et Deen Burbigo reviennent

Les deux collègues du collectif l'Entourage reviennent chacun avec un projet . Deen Burbigo nous présente son nouvel projet intitulé OG San Vol . 1 et Sneazzy envoie l'EP de 9 titres intitulé 38° :

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Nahir fait son baptême du feu

Le jeune Nahir propose la sortie la plus conséquente du jour : 23 titres et 10 featurings qui composent son album intitulé Intégral. Sur ce projet on le retrouve accompagné de Naza, ISK, Freeze Corleone, Hornet La Frappe, RK, Imen ES, Gradur, Frenetik . . . que du lourd !

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Franglish envoie l'album !

Franglish dévoile son album intitulé Vibe. Le projet très attendu comporte 17 titres et des très gros featurings . Sur le projet on retrouve Aya Nakamura, MV, Hamza, M Pokora et même Tyga et Fally Ipupa !

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Tayc dévoile "Dis moi comment"

On termine cette longue liste des sorties du 9 Juillet 2021 avec une petite douceur de Tayc . L'artiste vient de nous dévoiler son titre Dis moi comment accompagné d'un clip envoutant. Depuis le succès de son hit Le Temps, le chanteur n'arrête pas de réparer les coeurs, pour le plus grand plaisir des fans !

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix