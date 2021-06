Alkpote annonce la sortie de son nouvel album “Ogre”

L'empereur est de retour avec un nouvel album !

Bonne nouvelle pour tous les fans de la musique d'Alkpote, l'empereur va revenir très prochainement avec un nouvel album studio ! Quelques jours après la sortie très réussie de son protégé, Luv Resval, Alkpote revient à la charge en annonçant Ogre, son prochain album solo attendu pour le 9 juillet.

Un teaser digne d'ALK

Pour annoncer cette bonne nouvelle à ses fans, L'empereur de la Crasserie s'est mis en scène dans un petit teaser aussi court que flippant . On peut l'apercevoir à table faisant face à un banquet lugubre posé sur une table noire éclairée par 6 bougies . Ambiance screamer, vous serez prévenus . "Cette histoire continue par delà les âges, le vaisseau central est proche" explique ALK dans son tweet, "Ogre, nouvelle attaque , nouvel album ." :

Rendez - vous le 9 juillet !

En attendant la sortie d'Ogre, on ne dispose pas d'information sur le projet . Sur Instagram, l'Empereur donnait rendez - vous très bientôt à ses fans sans donner plus de précisions : "A bientôt pour la suite du processus ." explique t - il . Récemment, il a balancé la dinguerie Crânes et Ossements ( ft . Nahir, Diddi Trix, 88KVLY & Ouss Wayne ) , un clip électrique de 4 minutes de pur kickage !

