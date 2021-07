Akhenaton se dit contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire

L'emblématique membre du groupe IAM, Akhenaton, a exprimé son refus du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire au nom des libertés individuelles.

par Team Mouv'

IAM a toujours été un groupe engagé . Cette fois, ce n'est pas en musique mais sur son compte Instagram, que leur représentant Akhenaton s'est dit contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire .

"Des lois extrêmement dangereuses"

Dans une vidéo d'un peu plus d'une minute, le marseillais se filme au nom du groupe IAM pour dénoncer ce qu'il considère être des "lois extrêmement dangereuses pour l'avenir de tout le monde" . Sur fond d'une musique mélancolique et du chant des cigales, le rappeur explique : "Avec le groupe IAM, nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire, à l'usure ou non dans le cas des soignants et d'autres métiers . "

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Akhenaton a justifié ses propos au nom de "nos libertés et l'avenir de nos enfants"__ . Il s'est ensuite adressé aux gens "qui ont un temps soit peu de conscience" dans le corps médical à prendre la parole, avant de demander la même chose aux journalistes qu'il estime "aller dans un sens unique depuis un an et demi" .

Vive la vie, vive l'amour, vive l'humanité

L'artiste a conclu son message par un appel à l'unité : "C'est ensemble qu'on trouvera des solutions . Vive la vie, vive l'amour, vive l'humanité . " La vidéo se ferme sur la devise française Liberté, égalité, fraternité, accompagnée du morceau Tout ce qu'on est, extrait du projet Première Vague du groupe marseillais, sorti le 25 juin 2021 .