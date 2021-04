Akhenaton nomme les deux rappeurs qui l’ont le plus impressionné en 30 ans de carrière

Comme tout bon rappeur, Tonton AKH est avant tout un auditeur curieux et passionné !

En 30 ans de carrière au sommet du rap français, le légendaire Akhenaton a vu défiler plus d'un rappeur talentueux dans ses studios ou dans ses écouteurs . L'interprète de Mon texte, le savon était récemment en interview avec le journaliste Mouloud Achour pour CliqueTV et il a donné les noms de deux meilleurs rappeurs français selon lui .

2 rappeurs du Sud

"J'ai rencontré 2 monstres" explique le vétéran de la planète Mars au journaliste, "Le Rat Luciano, et Veust Lyricist" affirme t - il . Deux rappeurs marseillais, comme par hasard ! Il serait pas légèrement chauvin le tonton ? !

Selon AKH, Le Rat Luciano serait même "sûrement la personne qui m'a le plus impressionné dans le rap français" . Les deux vétérans de Mars se sont d'ailleurs retrouvés récemment sur le morceau de 13'Organisé intitulé Je suis Marseille.

Veust Lyricist est également un de ses amis de longue date puisqu'il l'invita à se révéler au grand public sur son album Sol Invictus en 2001 sur le titre Le Fiston. Veust est même signé dans la fameuse maison de disque marseillaise du groupe IAM, La Cosca !

Des mots et des images

"Ils ont ce talent là , le talent des mots, de dire peu de mots de faire voire les images . On sent les odeurs__, c'est très cinématographique comme rap . C'est vraiment les deux personnes qui m'ont le plus estomaqué dans le rap français" confie le tonton du rap marseillais .

Récemment, il a fait parler en s'attaquant vivement à la télé - réalité dans un coup de gueule télévisé . Il vient également nous offrir un morceau fleuve de 19 minutes répondant à son classique La Fin de leur Monde ( feat Shurik'n ) intitulé La Faim de leur Monde.