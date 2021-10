Akhenaton explique pourquoi IAM rembourse les test antigéniques de ses fans

Le leader d'IAM a expliqué pourquoi le groupe rembourse les frais des tests antigéniques de leurs fans.

par Team Mouv'

IAM a décidé rembourser les test antigéniques que leurs fans font pour participer à leurs concerts . Akhenaton, le créateur du groupe, a expliqué cette décision .

Invité de BFMTV vendredi 15 octobre, Akhenaton a expliqué que IAM était toujours opposé au pass sanitaire . Pour le rappeur marseillais, c'est une question d'égalité . Le groupe a donc décidé de rembourser les test antigéniques que leurs fans non - vaccinés doivent faire pour participer à leurs concerts, une décision qui a surpris et divisé .

"On veut aller au bout de nos convictions"

L'icône du rap français, en pleine tournée pour le "Warrior Tour" d'IAM, explique ainsi que pour lui, "les décisions gouvernementales vont actuellement à l'encontre de la liberté et de l'égalité". De son point de vue, le non - remboursement des tests est une absurdité . Il poursuit ainsi en expliquant qu'IAM "voulait l'égalité d'un point de vue financier entre les vaccinés et les non - vaccinés qui viennent à nos concerts".

AKH affirme haut et fort qu'il n'est pas vacciné . Sans s'étendre sur les raisons exactes de ce choix, l'artiste est dans une quête de réconciliation entre vacciné et anti - vax, et cherche finalement surtout à permettre à tous ses fans de profiter, sans se laisser atteindre par la crise en cours . Fortement engagé pour la cause des artistes pendant le confinement, il déclare d'ailleurs "on demande aussi à beaucoup de gens dans la population de comprendre ce que vivents nos métiers", et ajoute "__on va au bout de nos convictions, quitte à perdre de l'argent sur une tournée" .

Des tentes seront ainsi installées devant les salles de concert où le groupe va jouer, afin de permettre aux spectateurs de se faire tester sur place . Cela permettra également au groupe de multiplier les entrées : en facilitant l'accès à une partie de la population, le groupe assure une participation plus grande à ses concerts . D'autant que le public de IAM, sans tomber dans le cliché, est en partie composé de personnes opposées au vaccin, à l'image de leur idole .

Une prise de décision qui peut faire débat mais qui, au final, pousse plutôt à la réconciliation, d'autant que toutes les règles sanitaires seront respectées . Pour IAM, c'est la musique avant tout, et passer un bon moment sera possible pour tous leurs fans .