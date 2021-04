Akhenaton démonte la télé-réalité : "C'est la seule chose que j'ai interdite à mes enfants"

Akhenaton est catégorique : le télé-réalité c'est NON.

Invité sur le plateau de C à vous, l'émission de France 5, Akhenaton n'a pas mâché ses mots concernant les programmes de télé - réalité qu'il considère néfastes et malsains . Le rappeur du groupe légendaire IAM s'est lancé dans un long coup de gueule contre ces émissions abrutissantes et omniprésentes à la TV . "C'est pas que la télé - réalité c'est tout ce que ça engendre derrière ." explique l'ancien, "c'est la seule chose que j'ai interdite à la maison au début des années 2000".

La mauvaise influence sur les jeunes

"Attention, on a une société qui est à la mesure de ce qu'on fait ! " prévient le vétéran du rap . "Les gens qui produisent ces programmes ne doivent pas se plaindre de l’état du pays et de la jeunesse en France ! " insiste t - il . Ces derniers jours, AKH fait la promotion d'un livre de 80 pages et d'un disque vinyle intitulé le projet La faim de leur monde en référence au classique d'IAM . Dans ce livre, il dénonce "l'appétit démesuré de certains" .

Les vrais sujets passent à la trappe . . .

Ce qui semble particulièrement agacer l'interprète de Pousse au Milieu des Cactus, ma rancoeur c'est le fait que certains passent du temps à considérer la télé - réalité sans s'intéresser au gros enjeu de notre avenir : l'écologie. "Un sujet qui m'importe énormément c'est l'écologie, ma mère y était très attachée__ . . . " raconte le rappeur . "On voit que les questions sur l'écologie sont vite évacuées dans les grands débats de ce monde . Et honnêtement, ça me fait peur . " conclut le parrain du rap de Marseille .

Récemment, AKH a dévoilé une sneackers éco - responsable en partenariat avec la marque Clae !