Booba réagit aux accusations d'agressions sexuelles contre Pierre Ménès

C'est l'affaire du moment et elle n'a pas échappé à l’œil de Booba.

par Team Mouv'

Si l'affaire Ménès est cœur de l'actualité et fait réagir en masse pour les problématiques importantes qu'elle soulève, beaucoup d'internautes ont donné leur avis sur les accusations d'agressions sexuelles dont Pierre Ménès fait l'objet . Tout comme une autre personnalité bien connue du public et spécialiste du tacle .

Booba : roi du tacle

C'est de son compte Instagram non - officiel sous le pseudo La Piraterie Official que le rappeur a partagé une story reprenant un tweet au sujet de l'affaire Ménès . Le tweet annonçait qu'une enquête interne a été ouverte par Canal Plus et que de nouveaux éléments révèlent des soupçons de propos discriminatoires . Un nouveau rebondissement qui a fait réagir le Duc qui n'a pas hésité à démontrer son aversion pour le journaliste :

La casier s'alourdit, il est chaud gros Pierrot triple menton

Capture Instagram @lapiraterieofficial

Un commentaire explicite mais finalement peu surprenant car ce n'est pas la première fois que Booba s'en prend au chroniqueur sportif, habitué aux polémique : en 2019 déjà, Pierre Ménès essuyait des accusations de propos racistes à l'encontre du joueur Romelu Lukaku .