Adidas : 5 clubs de foot et 5 rappeurs français mis à l'honneur dans une campagne ambitieuse

Adidas lance une grande campagne mêlant rap et football.

par Team Mouv'

Cinq clubs, cinq rappeurs : Adidas a décidé de mêler sport et musique dans sa dernière campagne, qui lie football et rap par des valeurs communes. En effet, la marque aux trois bandes a décidé de consacrer une chanson et un court métrage dédié à chaque rappeur représentant une ville et un grand club de football.

Ainsi, 1PLIKE140 représentera Clamart avec le maillot de Bayern, Chanceko sera le porte-étendard de Meaux avec celui des Red Devils de Manchester United, Nahir de Bobigny avec le maillot Gunners d'Arsenal, Gianni de Romainville avec le maillot de la Juventus et enfin Olazermi, sera le visage de Pierrefitte vêtu de la tunique du Real Madrid.

Hommage en grande pompe au foot et au rap

Ces cinq rappeurs présenteront cinq morceaux qui racontent en fait l'histoire des grands clubs abrités par Bayern, Manchester, Arsenal, Turin et Madrid. Au centre de cette collaboration, les valeurs de succès et de combativité sont mises en lumière par Adidas, qui voit dans ces deux carrières une passion commune : "toujours croire en ses rêves et ses possibilités, forcer le destin, accomplir ses objectifs".

La campagne se dévoilera petit à petit, avec un clip chaque semaine, dont le premier est sorti le samedi 4 décembre dernier. On peut retrouver dans ces vidéos de nombreuses références cachées aux clubs, notamment via les tenues d'entraînement. Adidas veut ainsi toucher son public et inspirer une jeunesse "décomplexée et ambitieuse, qui voit des possibilités lorsqu'elle se voit confrontée à des obstacles".

Une belle campagne, dont le premier volume est déjà impressionnant, et dont on a hâte de voir la suite.