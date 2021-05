Ademo est déclaré "non coupable" d'usage de stupéfiants, outrage et rébellion

Interpellé en septembre 2020 pour "usage de stupéfiants, outrage et rébellion", Ademo vient d'être déclaré non-coupable.

8 mois après son arrestation mouvementée, le rappeur Ademo vient d'être déclaré non - coupable des faits d"usage de stupéfiants, outrage et rébellion qui lui étaient reprochés . Lors d'une première audience en janvier, AD ne s'était pas présenté au tribunal . Le procès avait été reporté une première fois, au 14 avril.

Ademo est libre

Alors que les images de l'arrestation chaotique d'AD avaient été diffusées sur les réseaux sociaux, le grand frère du duo PNL était resté muet sur cette affaire . Les avocats du rappeur, William Bourdon et Vincent Brengarth, n'avaient pas souhaité faire de commentaire à l'AFP . Ademo avait été rapidement relâché après son interpellation, en attente du jugement .

Ademo avait été interpellé dans une rue du 14e arrondissement de Paris alors qu’il était, selon des sources policières rapportées par l’AFP, en train de se rouler un joint. Ce 5 mai 2021, la journaliste Camélia Kheiredine, présente au procès pour FranceTVSlash, a annoncé la décision du tribunal en direct sur son compte Twitter : "Ademo est relaxé de tous les faits. " assure t - elle :

A quand le retour des "Deux Frères" ?

Depuis la sortir du dernier album de PNL en 2019, Ademo et NOS se font rare. . . comme d'habitude . Peut - être qu'avec cette bonne nouvelle, les deux frères vont se remettre au travail et nous proposer des petits inédits ou pourquoi pas un carrément un projet (soyons fous) . En tous cas ça nous ferait super plaisir, et à Roselyne Bachelot aussi . . . car oui, la ministre de la Culture est une "grande fan" du son des frangins des Tarterêts !