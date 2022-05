A2H : "Nekfeu a prouvé qu'on pouvait marcher en faisant de la pu**** de bonne musique"

A2H fait l'éloge de Nekfeu.

par Team Mouv'

Décidément, Nekfeu a également des fans chez les artistes eux même.

"Ah pu * * * * il est trop fort ce gars"

Le 25 mars dernier, A2h dévoilait son nouvel album, Une rose et une lame. Un projet composé en deux parties : une première mélodieuse et instrumentale et une seconde plus rappé. Dans cet album, on pouvait retrouver des featuring comme Bakari, Abou Tall ou encore Prince Waly. Mais c'est un autre rappeur qu'a tenu à saluer A2h dans une récente interview.

Interviewé par Mehdi Maïzi pour un épisode du "Code" qui sortira mercredi 1er juin, le rappeur originaire de Seine-et-Marne a été très élogieux envers Nekfeu. "Quand j'ai rencontré Nekfeu je me suis dit 'Ah pu * * * * il est trop fort ce gars' [ ... ] ce truc là je l'ai quasiment jamais re-eu avec mes feats" a-t-il déclaré. Sans pour autant oublier ses autres collaborations : "Y'a des gars que j'ai adoré", citant alors Benjamin Epps ou encore Youssoupha.

Mais les éloges envers le membre phare du S-Crew ne se sont pas arrêtées là puisque A2h raconte que le succès du Fenek a été une source de motivation pour lui : "Je le remercie de ouf [ ... ] Il a ouvert la porte a : 'ça peut marcher en faisant de la pu * * * * de bonne musique'".

Des compliments qui viennent prouver que le succès de Nekfeu ne se fait pas seulement auprès des auditeurs et qui viennent attester de l'impact positif de l'auteur des Etoiles Vagabondes sur les autres rappeurs.