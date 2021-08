A2H balance un freestyle survolté et dédicace Fianso

Tonton A2 découpe comme jamais, il l'a prouvé une fois de plus.

par Team Mouv'

1 minute et 20 secondes, c'est tout ce qu'il faut au rappeur A2H pour nous rappeler qu'il est dans la catégorie poids - lourds, depuis des années . Une semaine après nous avoir livré son clip intitulé Doucement mais sûrement, il revient en nous dévoilant un petit freestyle dont il a le secret

La tête dure comme Fianso

Dans ce freestyle dédié à Fianso, A2 rappe la foudre et place des dédiasses au Directeur du rap français originaire du Blanc - Mesnil : "Ceux qui montent au charbon, la tête dure comme Fianso__ . On accepte pas le pardon, fini dans l'coffre de la Saxo !" kicke le rappeur de Melun . A l'écran il apparait dans un clip simpliste mais efficace, tourné avec un petit effet argentique :

Retour aux sources

Comme il l'explique sur Instagram, ce Freestyle Fianso fait suite à un premier Freestyle Neefa, en hommage à cette chroniqueuse talentueuse et surtout passionnée de rap . Il semblerait donc que Tonton A2 ait décidé de rendre hommage à plusieurs personnalité de la Culture du rap français . Pour ce faire, il revient de la plus belle des manières : en chanson, et à l'ancienne !