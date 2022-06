"91 All Stars" : La compil 100% 91 arrive

Une date enfin dévoilée pour la compilation "91 All Stars".

par Team Mouv'

On en entend parler depuis quelques années déjà et elle s'apprête à enfin arriver. La compilation 100% Essonne intitulée 91 All Stars s'est dévoilée au travers d'une date de sortie et d'un casting 5 étoiles.

ENFIN

C'est un album sur-mesure et exceptionnel qui arrive. Après le 93 Empire qui aura influencé le 13'Organisé et plus récemment le Val de Rap, c'est au tour des artistes du 91 d'également se réunir pour proposer un projet collaboratif commun et faire rayonner leur scène.

En effet, si les fans l'attendent depuis presque 2 ans maintenant, la compil 91 All Stars s'est officiellement concrétisée ce vendredi 17 juin avec l'annonce officielle de sa sortie par les producteurs du projet Jungle Squad Prod. Avec les participations de plus de 30 artistes notamment Yaro, Ronisia, Ninho, Moha MMZ, Luv Resval, Juicy P, Sinik, Alkpote, Kaneki, Gambino la MG, Ol Kainry, Zola ou encore Bramsito et bien d'autres, l'album qui mêle ancienne et nouvelle école se verra disponible le 15 juillet prochain, pour le plus grand bonheur de tous.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Si une rumeur laissait espérer la potentielle présence de PNL, la tracklist l'a finalement (et malheureusement) réfutée.

Encore donc un peu de patience avant de découvrir ce que nous réserve cette assemblée d'artistes. Pour l'heure, les fans peuvent toujours patienter avec les 3 extraits disponibles dont La Zone de Ninho, Gang-Gang de S-Pion et Wejdene et le dernier en date, Andale avec Bramsito et Moha MMZ.