7 Jaws annonce un feat et un clip avec Vald

7 Jaws vient d'annoncer la sortie très prochaine d'un clip en featuring avec Vald !

par Team Mouv'

Le rappeur 7 Jaws et le producteur Seezy étaient récemment invités sur Mouv' Rap Club pour parler de leur projet à venir Rage, qui débarquera le 21 mars . C'est donc tout naturellement qu'il y a quelques jours, 7Jaws a commencé à teaser sur ses réseaux sociaux la sortie d'un clip mystérieux : Jusqu'à la fin. On sait maintenant qu'il s'agira de rien de moins qu'un feat avec Vald, qui sortira ce vendredi 26 février !

Un feat attendu comme jamais

Les différents posts nous révèlent des images d'un clip en noir et blanc dont l'atmosphère s'annonce on ne peut plus sombre . On y voit 7 Jaws, arborant ses tatouages, aux prises avec des individus masqués dans un lieu clos. Après avoir annoncé le nom et la date de sortie du morceau clippé, ce dernier a dévoilé la présence de notre V . A . L . D national via un ultime extrait dans lequel on entend la voix ultra reconnaissable du rappeur d'Aulnay - sous - Bois .

Connaissant le flow tranchant de 7 Jaws sur des sons comme Sous le regard des anges et au vu de l'identité visuelle de celui - ci, on a aucun doute sur le fait que la collaboration entre les deux artistes sera un succès. Les clips sombres et un brin cryptiques portés par des flows venus du futur, ça connait à Vald . On a hâte de voir comment le refrain chanté de celui - ci se mariera avec l'univers de 7 Jaws .

À noter qu'il semble tout à fait logique que ces deux rappeurs se rencontrent sur un morceau quand on pense qu'ils sont tous les deux proches collaborateurs du producteur Seezy. Ce dernier avait notamment contribué à Echelon Vol . 1, l'album multi - artistes du label de Vald . La présence de cet artiste ultra prolifique sur le projet est forcément un gage de qualité supplémentaire. Ses tutos Instagram pour faire des instrus sont mythiques et témoignent de la créativité de Seezy . Un article à ce sujet est dispo juste là :