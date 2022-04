6ix9ine reprend "Bande Organisée" et Jul valide

6ix9ine a posé sur l'instru de "Bande Organisée", de quoi rendre fier Jul.

par Team Mouv'

Alors qu'il a prévu son retour dans les prochains jours, 6ix9ine vient de dévoiler un freestyle sur Bande Organisée et ça n'a pas échappé à l'initiateur du morceau, Jul, qui l'a repartagé et validé.

Un succès international

Si la musique de Jul est déjà un succès en France, voilà que celle-ci parcourt même les Etats-unis, au point d'inspirer les rappeurs Outre-Atlantique et notamment 6ix9ine qui s'est adonné à un petit remix sur l'instru du hit 100% marseillais, Bande Organisée.

En effet, alors que le controversé 6ix9ine a récemment annoncé son retour dans le rap pour le 15 avril prochain et après 2 ans d'absence, celui-ci le tease, en grande forme, et a partagé sur son feed Instagram ce 9 avril, un extrait posé sur l'instru du fameux morceau du 13 organisé. Une vidéo qui a rapidement dépassé les 7 millions de vues et qui souligne l'ampleur et la longévité du titre de Jul, SCH, Soso Maness, Naps, Kofs, Elams, Solda et Houari, qui dépasse toutes les frontières, même deux ans après sa sortie.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un succès toujours plus grand et mérité pour celui qui est à l'origine du projet, Jul. Et si le rappeur reste toujours très humble dans ses discours, c'est visiblement surpris que celui-ci a réagi en story Instagram. En repartageant la vidéo, le rappeur qui prépare "de la frappe pour cet été" n'est pas peu fier de son parcours et le fait savoir puisqu'il a indiqué "Tout part d'une chambre!! Du JUL aux USA".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Et mercé le J pour les travaux!