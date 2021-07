Le 667 fait des dons de matériel scolaire à des écoles au Sénégal

Le collectif 667 ne se contente pas de rapper pour l'Afrique, ils mettent aussi la main à la pâte !

par Team Mouv'

Le collectif des rappeurs du 667 ont souvent des rimes engagées dans leurs textes . Pour joindre la parole aux actes, les artistes ont décidé de donner du temps et de l'énergie pour fournir du matériel scolaire à des enfants qui en ont besoin . Le collectif n'a pas beaucoup communiqué sur ce geste humanitaire, mais le média spécialisé Raplume a repéré une image sur les réseaux .

"On attend pas l'UNICEF"

Sur cette image capturée dans la storie de Bagdaad17 ( un "soldat" du 667 ) , on peut apercevoir du matériel qu'on connait tous bien : des chaises et des bureaux scolaires . Le matériel semble démonté et empilé pour pouvoir être transporté facilement : "Direction Sénégal__" peut on lire, "On attend pas l'UNICEF" explique l'auteur du message :

Capute d'écran de la storie IG de @Bagdaad17

"à Dakar on empile les briques comme des Legos"

La musique des membres du collectif 667 est engagée . De nombreux artistes tels de Freeze Corleone, Osirus Jack, Kaki Santana, Zuukou Mayzie et bien d'autres utilisent régulièrement leurs textes pour sensibiliser les auditeurs sur les gros enjeux géopolitiques de notre époque . Entre crise sanitaire, guerres civiles et graves soucis économiques, de nombreux peuples souffrent encore injustement de 2021 . De la même manière que Kery James apportait récemment son soutien à la jeunesse haïtienne qui traverse une période sombre, le 667 tend aujourd'hui la main à la jeunesse sénégalaise : "Ekip, Ekip" !