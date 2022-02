50 Cent : l’hommage à Eminem “cette amitié ne changera jamais”

50 Cent adresse un beau message à Eminem, son ami de toujours.

par Team Mouv'

Amis depuis deux décennies, 50 Cent et Eminem sont des exemples de fraternité. 50 Cent a tenu à marquer les 20 ans de leur amitié en lui adressant un message sur son compte Instagram.

Un duo exemple de loyauté

Depuis 2002, 50 Cent et Eminem sont inséparables et ne se sont jamais laissés tomber. En effet, 50 doit une grande partie de sa carrière à Eminem qui l'a découvert et présenté à Dr. Dre en 2002. Alors que Dre était réticent à l'idée de signer 50 Cent à cette époque (qui venait de se faire tirer dessus à plusieurs reprises), Shady a persévéré et l'a tout de même signé au sein de son propre label. Producteur aux côtés de Dre de l'album Get Rich or Die Tryin' (album qui a révélé 50 au grand jour), Eminem a largement participé au devenir de 50 au sein de l'industrie musicale. Devenu un pilier du rap des années 2000, 50 Cent porte un immense respect à son ami et a tenu à lui faire savoir à travers un message fort après que celui-ci aurait, selon plusieurs rumeurs, réduit son temps de show durant le Super Bowl LVI pour laisser 50 y participer.

Ce dimanche 20 février, 50 Cent a posté un montage photo sur Instagram sur lequel on peut voir une photo de Curtis et Eminem en 2003 et le remake de la photo prise en 2022, accompagné de la légende "This friendship is never gonna change" ("cette amitié ne changera jamais").

Un hommage puissant à celui que l'on peut aujourd'hui considérer comme son frère de coeur.