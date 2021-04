404Billy invite Frenetik pour une connexion franco-belge dans le clip "33%"

Collab franco-belge entre 404Billy et Frenetik.

Plutôt actif en 2021, 404Billy enchaine les freestyles et vient de balancer le 4ème épisode de sa série % avec un invité de marque : le très prometteur rappeur belge Frenetik qui a frappé un grand coup en janvier avec son premier album Jeu de couleurs .

Connexion franco - belge

Comme pour les autres freestyles dévoilés les dernières semaines : 0%, 11%, 22% et donc maintenant 33% ( Chargeur vide ), Billy ne veut pas faire de fioritures ni se la jouer bling - bling : clip en noir et blanc, pas de piscine . . .mais juste du gros kickage dans le tieks entre deux "rookies" bourrés de talent . La prod drill très lourde est signée Bij et c'est Chérif NOCOLOR qui est aux manettes de la réalisation . Une belle claque simple et efficace, qui va faire plaisir aux fans du rappeur du 9 - 5 .

Vu la qualité de cette série de freestyles, on attend impatiemment les prochains clips et surtout on espère que ces petits cadeaux sont annonciateurs d'un projet dans les prochaines semaines . Le dernier en date, était un EP de 4 titres intitulé 21Visions, qui remonte à novembre 2020 .

Vivement la suite !