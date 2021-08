404Billy et Benjamin Epps voient rouge dans le clip bre-som "88% (Window)"

Le clip de la connexion entre 404Billy et Benjamin Epps est là !

par Team Mouv'

Benjamin Epps x 404Billy, ça ne pouvait donner que du sale ! Les deux rookies parmis les plus chauds du moment viennent de livrer le superbe clip 88% ( Window ) tourné en noir et blanc aux pied des tours .

Un duo infernal

Le morceau démarre très fort avec un couplet sombre et super efficace signé 404Billy. Après un refrain entrainant, Benjamin Epps entre en piste et fait claquer son flow si efficace ! Avalanche de punchlines au programme . Les deux rappeurs étaient visiblement très heureux de nous proposer cette collab' enflammée . "On y est . Merci pour la Vibe" commentait simplement Benjamin Epps sur le post Instagram de 404Billy .

Baggie & bandana à la Wu - Tang, tes gens sont tombés comme Sadam Hussein !

404 s'approche du 100%

Après une année riche en sorties et en succès, 404Billy semble plus en forme que jamais . Dernièrement on l'a vu tout retourner dans le clip de 66% ( X 1000 ). En début d'année, il était sur ta radio sûre, invité par Céline, Fif' et Cefran à Mouv' Rap Club pour nous parler de sa carrière et notamment de sa connexion avec Damso sur le titre RVRE.