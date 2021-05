404Billy dévoile le clip bre-som "44% (Oh shit)"

Dans son dernier clip, 404Billy passe à 44% !

par Team Mouv'

Clip après clip, 404Billy continue de prendre des forces et arrive maintenant à 44% de sa pleine puissance avec le visuel 44% ( Oh Shit ) . Toute la 404Nation peut dès à présent se plonger dans l'univers sombre et criminogène de ce clip survolté !

404Billy fait du 404Billy

Fidèle a lui même, le jeune rappeur de Villiers le Bel dans le 95 enflamme une instrumentale des ténèbres signée Orion, pour le plus grand plaisir des auditeurs . Le tout est sublimé par une réalisation en noir et blanc signée Baptiste Gouzy.

L'un des rookies du moment

Avec son premier projet Hostile sorti en avril 2018, 404Billy a accédé a une reconnaissance du milieu du rap - game et des auditeurs . La même année il avait assuré la première partie de Damso sur son #LITHOPEDIONTOUR. Suite à cette tournée, il collabora avec Dems pour la sortie du titre RVRE. Il y a 3 semaines, 404Billy a continué à collaborer avec les rappeurs de BX. Cette fois - ci on l'a retrouvé aux côtés de Frenetik sur le titre énervé 33% .