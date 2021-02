404Billy contrôle un terrain glissant dans le freestyle vidéo "0%"

Le rappeur de Villiers-le-Bel (95) vient de balancer un freestyle vidéo intitulé "0%".

par Team Mouv'

404Billy n'est pas là pour blaguer . Dans son dernier freestyle, il apparaît froid et déterminé aux pieds des tours d'un "terrain glissant" . Avec un flow drill et sur une prod ténébreuse signée freaky . joe . beats, il lâche un texte sombre et criminogène, riche en références à la culture de la guerre des gangs, pour affirmer son autorité.

Récemment, il a envoyé un EP de 5 titres intitulé 21visions en décembre 2020 et on l'a retrouvé début janvier dans le clip puissant Vécu. Le rappeur a partagé le clip du freestyle 0% directement sur son compte Instagram :

La suite arrive ?

Avant de partager ce freestyle, Billy avait teasé la vidéo avec un message qui sous entend qu'un autre projet pourrait voir le jour prochainement : "J’compte sur vous pour aller commenter "%" sur YouTube quand ça sort . # lapropagandecommence # NATION" demandait - il . Le hashtag # lapropagandecommence laisse penser à la 404NATION qu'un album tant attendu est dans les tuyaux ! En tout cas, Billy nous prépare quelque chose .

Début janvier 2021, il était l'invité de Céline, Cefran et Fif' dans Mouv' Rap Club. Il s'était confié sur ses connexions avec de gros artistes comme par exemple Damso et PLK. En 2019, 404Billy avait également dévoilé un superbe projet intitulé Supernova .