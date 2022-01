1PLIKÉ140 : les scores de sa première semaine

Le jeune drilleur 1PLIKÉ140 score pour la première semaine d'exploitation de son EP "Arrêtez-le (vol.2)"

par Team Mouv'

C'est une des révélations du rap français depuis son apparition dans le rap game en 2020 et un des artistes francophones qu'on aimerait voir percer en 2022 : 1PLIKÉ140, le rappeur de Clamart qui a sorti le 7 janvier 2022 son EP 14 titres Arrêtez-le ! (vol.2).

1PLIKÉ à suivre de très près

Annoncé quelques jours avant sa sortie, donc avec très peu de promotions, la suite de son EP Arrêtez-le ! (sorti le 2 avril 2021) a bien fait plaisir à ses fans et score pour sa première semaine d'exploitation.

Pour ce nouveau projet 14 titres, 1Pliké a essentiellement dévoilé des morceaux drill et il peut être fier de lui. En seulement une semaine, il comptabilise 5 059 ventes pour son nouvel EP comme le rapporte Ventes Rap via la SNEP :

D'ailleurs son clip CANADA issu de l'EP est sorti le même jour que son projet et reste à ce jour dans les tendances YouTube et cumule déjà plus de 1,4 millions de vues sur la plateforme !