1PLIKÉ140 annonce son nouveau projet

Le drilleur français a fait la surprise en publiant sur Instagram la pochette de son futur projet intitulé "Arrêtez-le ! Volume 2".

par Team Mouv'

Considéré comme une révélation du rap français depuis son apparition en 2020, 1PLIKÉ140 a dévoilé ce mercredi 5 janvier sur Instagram la pochette de son nouveau projet *Arrêtez-le ! Volume 2***, prévu prochainement**.

La suite pour 2022

Après avoir sorti 3 EP dont Arrêtez-le ! le 2 avril 2021, le jeune drilleur français 1PLIKÉ140 reviendra cette année pour nous envoyer la suite. En effet, c'est sur son compte Instagram qu'il a crée la surprise ce mercredi en publiant la pochette du second volet de son dernier EP, sans pour autant préciser de date et laissant donc ses fans dans l'engouement et le mystère total.

Originaire de Clamart, ville mère de nombreux autres talents du rap français, le jeune artiste s'est distingué de part un style qu'il s'est approprié et qu'il maîtrise parfaitement : la drill. En plus de ses titres solo, 1PLIKÉ a notamment su faire l'unanimité en novembre 2021 dans le banger 140G avec Niska sur son album Le monde est méchant. Pour le moment, aucune autre collaboration ne semble prévue pour le rappeur du 92.

Avec la sortie de son prochain projet, 1PLIKÉ140 compte bien continuer son ascension en 2022 et se faire une place sur la scène du rap français. Même si aucune information n'a pour le moment été donnée à propos de la date de sortie, on espère obtenir plus de détails dans les jours à venir. En attendant, même si vous le voyez, ne l'arrêtez surtout pas.