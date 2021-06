1995 : Sneazzy réagit aux 10 ans de "La Source" et remercie les fans

10 ans que 'La Source' de 1995 existe et Sneazzy montre sa nostalgie.

par Team Mouv'

Alors que Doums vient de sortir un EP surprise avec en guest Nekfeu, la nostalgie de l’époque de l’Entourage n’a pas fini . Le premier projet de 1995, La Source fête aujourd’hui ses 10 ans . Oui… ça nous rajeunit pas .

C’est un 27 juin 2011 que l’un des collectifs les plus connus du rap français a balancé l’EP qui va propulser sa carrière . Le groupe composé de Alpha Wann, Darryl Zeuja ,Hologram Lo' ,Nekfeu, Fonky Flav', Sneazzy ont sorti en 2011 le maxi huit titres qui nous a fait rêver . Snapcback sur la tête, chemise à carreaux, on se rappelle encore de cette époque . La nostalgie des années 2010 a frappé et les rappeurs de 1995 ont affiché leur émotion sur leurs réseaux sociaux et notamment Sneazzy qui a réagi sur Instagram : "J’ai pas vu le temps passer ! Merci à tout ceux qui sont là depuis 2011 et à tout ceux qui sont arrivés par la suite ! "__Le membre de 1995 ajoute : "J’ai l’impression que c’est encore que le début" .

Un EP, une succes story

Quand ils disaient “On prend le rap à la source” ce n’était pas pour rien . En plein dans la tendance 90’s revival, les rappeurs ont su user des samples old school pour se faire connaître . Le groupe d’amis a façonné le game à leur manière . A l’époque, les artistes ont sorti le projet sur leur propre label Undoubleneufcinq pour rester indépendants . Le succès est incroyable et presque tous les jeunes chantent le fameux refrain du single éponyme La Source. C’est sur le web que la bande de rappeurs a pu fidéliser ses fans . En 2012, 1995 cumulait 19 millions de vues sur YouTube . Niveau digital la sortie de “La Source” les emmène à la 7e place du classement des ventes numériques en France dès la première semaine . L’année suivante, le groupe a balancé un nouvel EP intitulé La Suite . Soi - disant enregistré en 10 jours, il a aussi connu un succès énorme . Bien que 1995 n’est plus depuis 2019, les fans de la première heure sont encore là et soutiennent les projets persos des membres du crew qui ont fait beaucoup de chemin depuis . . .

