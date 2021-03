1995 : pour Darryl Zeuja, le groupe ne se reformera pas

Le temps a eu raison d'1995. Et selon Darryl Zeuja, le groupe ne se reformera pas.

par Team Mouv'

1995, c'est : Alpha Wann, Darryl Zeuja, Fonky Flav', Nekfeu, Sneazzy et le beatmaker Hologram Lo'. Fondé en 2008, le groupe parisien a fait bouger la France durant des années avec des projets tels que La Source ou La Suite. En 2019, le groupe annonce la fin de l'aventure musicale des 6 amis à travers un message émouvant posté par le rappeur Sneazzy. Dans une vidéo F . A . Q ( répondre aux questions fréquentes de sa communauté ) postée sur sa chaîne Youtube, le MC Daryl Zeuja a répondu à une question inévitable concernant un éventuel "come - back" du groupe .

"Non"

"Non__, je ne pense pas à retour de 1995, malheureusement. . . " a répondu le MC, quitte à décevoir beaucoup de fans . En janvier 2019, c'était Alpha Wann qui disait exactement la même chose : " On a plus les mêmes goûts !" expliquait le Phaal . Vous pouvez retrouver le passage dans lequel Darryl Zeuja dément le possible retour de 1995 à partir de la dixième minute de sa vidéo F . A . Q :

Pourquoi pas quelques feats ?

Un autre internaute s'interrogeait sur l’absence de featurings entre Daryl et les anciens de 1995. Sans langue de bois, le MC a expliqué que des collaborations avec ses anciens camarades de mic sont parfaitement envisageables . "J’essaie depuis un certain temps d’expérimenter autre chose, d’être tout seul . C’est deux choses différentes en tant qu’artiste d’être en groupe et d’être tout seul . Donc c’est important selon moi en tant qu’artiste de se trouver tout seul, de trouver sa manière de construire un morceau, sa propre poésie . Donc pour l’instant, y a pas de raisons particulières, c’est juste le développement artistique normal, et c’est très possible qu’on se remette à bosser un jour ensemble" assure le MC parisien . On peut toujours rêver ! En mai 2020, Darryl Zeuja avait dévoilé son premier album solo intitulé Chilladelphia.