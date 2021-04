15 battles Verzuz qu’on rêverait de voir dans le rap français

Dans la lignée de ce que proposent les battles Verzuz aux US, on s’est pris à rêver en imaginant une sélection non-exhaustive des plus belles affiches entre rappeurs francophones, si un tel concept venait à s’exporter en France.

par Jérémie Léger

Verzuz . . . Voilà ce qu’on peut appeler une succes story à l’américaine . Lancé l’année dernière par les légendaires producteurs Timbaland et Swizz Beatz, ce concept de battles en direct sur Instagram, qui se présentait à la base comme un simple divertissement du confinement, s’est finalement imposé comme une véritable institution du hip - hop .

Avec plus d’une vingtaine de confrontations organisée depuis mars 2020, l’émission nous a déjà offerts des duels musicaux inoubliables, à l’image de ceux opposant RZA à DJ Premier, Ghostface Killah à Raekwon ou encore Snoop Dogg à DMX. Signe du succès, des moyens et des ambitions toujours plus grandes du programme, le dernier battle en date entre Method Man et Redman a carrément viré au concert et à la performance live .

Chez nous, au début de la pandémie, Aketo et Tunisiano de Sniper, avec Sat de la Fonky Family, ont bien tenté d’adapter le concept à la sauce française, mais la mayonnaise n’a pas pris et personne n’a réellement suivi . Pourtant, nous savons tous que la scène hip - hop française et francophone a largement de quoi nous proposer des affiches Verzuz de rêve .

Petit disclaimer évident, mais nécessaire avant de démarrer : il n’est pas question ici de déterminer quels artistes sont les meilleurs par rapport à leurs adversaires, mais bel et bien de dresser des duels musicaux symboliquement forts, pour la beauté et le rayonnement qu’ils apporteraient à la culture hip - hop. Cette petite mise au point désormais effectuée, on peut commencer .

IAM Vs . NTM

Le rap français a écrit ses premières lignes d’histoire avec ces deux groupes . Impossible alors de ne pas imaginer un Verzuz rap fr sans inviter les noms légendaires d’IAM et d’NTM . Symboles historiques des rivalités et de la bipolarisation du rap français entre Marseille et Paris dans les années 90, ces deux formations ont inspiré de nombreuses générations derrière elles et continuent encore de marquer le hip - hop de leur empreinte . En plus de nous remémorer les nombreux classiques issus du répertoire dantesque des deux groupes, un battle entre IAM et le Suprême NTM donnerait également l’occasion à Joey Starr, Kool Sheen, Akhenaton, Shurik’n, Kheops, Imohtep et Keprem de nous partager moult anecdotes et souvenirs au sujet de leurs immenses carrières et de leur clash . Bref, un événement comme ça, on signe direct .

MC Solaar Vs . Oxmo Puccino

IAM et NTM ne sont évidemment pas les seuls à être considérés comme des pionniers du rap français . Aux antipodes d’une école de rap plus street et revendicative, d’autres artistes sont arrivés en proposant une forme artistique plus poétique . Dans le hip - hop des années 90, quand on pense à ces plumes qui surpassent toutes les autres, nous viennent immédiatement à l’esprit les noms de MC Solaar et Oxmo Puccino . Encore aujourd’hui, nous devons à ces deux MC certaines des plus belles rimes et les plus beaux textes du rap français . Chacun à leur manière, ils ont su nous toucher droit au cœur en subliment la langue de Molière par la force et le maniement des mots . Les voir confronter leurs classiques serait alors une parfaite occasion pour nous de prendre une leçon d’écriture, de belles - lettres et d’émotion . Le cocktail parfait pour nous mettre du baume au cœur .

Kery James Vs . Keny Arkana

Et si on parlait politique dans le rap ? A ce sujet, les deux artistes les plus à même de rentrer dans le thème sont résolument Kery James et Keny Arkana . Chacun désireux d’éveiller les consciences et de nous léguer un monde meilleur, ils ont bâti le plus gros de leur carrière sur des morceaux coup de poing . Le membre historique de la Mafia K’1 Fry a dressé le constat amer des inégalités en banlieue dans la France actuelle, tandis que la mère des enfants perdus a choisi d’incarner la lutte altermondialiste contre les dérives du système capitaliste .

A ceux qui cherchent un moyen de motiver le peuple français à se soulever contre le gouvernement en place, on l’a trouvé, un Verzuz entre ces deux légendes du rap conscient . Rien que d’y penser, toute la classe politique française est déjà en sueur .

Booba Vs . Kaaris

C’est sans doute l’affiche la plus évidente qui nous vient à l’esprit quand on parle de confrontation et clash dans le rap français, Booba Vs . Kaaris . Plutôt que de se friter en plein aéroport, de nous vendre un Octogone qui n’a jamais eu lieu ou de régler leurs comptes sur les réseaux, pourquoi les meilleurs ennemis du rap français ne régleraient pas leurs différents par un battle Verzuz ? Là aussi, ils se taperaient par écrans interposés, mais au moins, ils laisseraient la musique parler pour le plus grand plaisir des auditeurs . Pourquoi ne pas non plus imaginer un clash en live, à l’ancienne en mode Dégaine ton Style ou Rap Contenders . Exit les chiffres du streaming pour laisser place au face - à - face musicale ultime entre le Duc et le Dozo, pour sûr que ça ferait des cartons d’audience ! M’enfin bon, pour qu’une telle affiche voit le jour, encore faudrait - il qu’Instagram rende son compte à Booba…

PNL Vs . Damso

En voilà une affiche aussi alléchante qu’intrigante . Ademo et Nos face à Damso .

Je vous entends déjà dire que confronter leur discographie n’aurait pas vraiment de sens étant donné qu’il n’existe pas vraiment de liens entre leurs univers . Certes, et c’est pour cela que l’intérêt d’un battle entre PNL et Dems est ailleurs .

En bons adeptes de la communication nébuleuse, les deux frères et le Bruxellois pourraient se servir de cette confrontation pour initier un immense jeu de piste . En plus de faire plaisir aux fans en les faisant vibrer au son de leurs plus grands titres, ils n’auraient qu’à disséminer à leur guise des indices concernant d’éventuels projets musicaux à venir . Le live apparaîtrait alors comme le terrain de jeu idéal pour les théoriciens les plus deter parmi les membres des deux communautés . Pendant que tous iraient de leurs spéculations les plus farfelues, les frangins des Tarterêts observeraient tout ça du haut de la Tour Eiffel tandis que Dems serait tapis dans le nwar complet à s’inspirer de l’alphabet grec . De plus, ce battle deviendrait immédiatement légendaire si le singe Tiby faisait un caméo .

SCH Vs . Fianso

Entendez - vous le thème du parrain se jouer en fond, en imaginant ce à quoi pourrait ressembler un Verzuz entre SCH et Fianso ? Normal, nous avons en face de nous deux afficionados incontestables du cinéma mafieux . Team Martin Scorsèse pour Fianso et team Al Paccino pour SCH . Ensemble, les deux artistes pourraient jouer de leur prestance pour se livrer un duel de punchlines sans merci, dans une mise en scène digne des plus grands films de gangsters . Habitué à aminer des shows d’envergure avec son émission Rentre dans le Cercle, Fianso a toutes les qualités requises et l’énergie nécessaire pour nous tenir en haleine des heures durant tandis que les talents et le charisme du S face - caméra ne sont plus à prouver . Cette soirée mafioso se terminerait alors en apothéose avec l’interprétation en live de leur titre « American Airlines » . On s’y voit déjà, et ça serait carrément un Verzuz incroyable mec .

Jul Vs . Ninho

Qui peut s’asseoir à la table de Jul et Ninho et dire, « j’ai fait plus de hits que toi » ? Personne les amis, personne . Nos deux MC ont tellement de tubes à leur actif qu’un Verzuz entre les deux ne suffirait probablement pas . Ici, le doute n’est pas permis : si un tel événement avait lieu, on imagine déjà le J et NI qui frapperaient à tour de rôle à grand coup de tubes en exhibant leurs certifications .

Pour rappel, Ninho, à seulement 24 ans, est l’artiste qui détient le record du nombre de singles d’or ( 99 ) . Il est également le plus titré en termes de singles de platine ( 37 ) et de diamant ( 13 ) . De son côté, Jul n’a pas à rougir : 22 albums dont 5 disques de platine, 7 double platine, 2 triple platine et un disque de diamant . Cela bien sûr sans compter ses multiples certifications de singles .

Histoire de rendre ça encore plus légendaire, on voit bien toute la famille marseillaise du J débarquer en bande organisée pour jumper et bouger la tête sur son live. Sans oublier les plus grands collaborateurs de Ninho avec lui, ce qui donnerait un rendez - vous musical XXL . Et ouai, avec la réunion des deux plus gros mastodontes du rap français contemporain, on imagine forcément les choses en grand .

Nekfeu Vs . Orelsan

On pourrait faire se confronter Nekfeu avec n’importe quel membre de l’Entourage, mais ce serait trop facile… Et pas vraiment original . Non, allons plus loin avec le duo Nekfeu et Orelsan . Des auras, des succès, des carrières et un rythme de sorties similaires . . . A y regarder de plus près, nombreux sont les points communs qui lient les deux rappeurs . C’est à se demander pourquoi ils ont attendu si longtemps avant de collaborer . Après une promesse de featuring faite en 2011, alors que tout deux commençaient à peine à briller, ils attendront finalement d’être chacun au sommet de leurs carrières respectives pour s’associer sur le morceau « Zone » . Un featuring qui témoigne de l’alchimie brillante qu’il existe entre les deux rappeurs .

Et si leur zone musicale se prolongeait dans un duel de freestyles ? Bien avant leurs succès populaires, les deux MC ont prouvé qu’ils excellaient en la matière . Entre deux classiques, ils pourraient ainsi se mesurer l’un l’autre dans une lutte lyricale et technique acharnée façon Rap Contenders à l’ancienne . On les voit déjà faire honneur à leurs villes respectives tout en faisant fuser les punchlines en référence à la culture populaire . Neksan, Orelfeu, Orelfeu, Neksan . . . Rien que d’y penser, on a déjà des étoiles dans les yeux .

Soprano Vs . GIMS

Les deux rappeurs / chanteurs les plus brillants de France . Capables de kicker autant que de pousser leurs cordes vocales dans leurs derniers retranchements, Gims et Soprano illustrent le mélange parfait du meilleur des deux mondes . Devenus tout deux des icônes de la chanson française bien au - delà du hip - hop, les faire se confronter donnerait ainsi lieu à un battle de voix hors norme . Forcément, ça fait envie . D’autant que l’un comme l’autre font partie d’un groupe historique de l’histoire du rap français . Une reformation des Psy4 de la Rime et de la Sexion d’Assaut en live aux côtés de leur leader respectif, c’est le carton assuré . Sait - on jamais, ça pourrait leur donner des idées .

Alpha Wann Vs . Freeze Corleone

Rap Catéchisme. La simple évocation de ce titre devrait suffire à vous faire comprendre pourquoi un Verzuz entre Alpha Wann et Freeze Corleone serait exceptionnel . Au sommet de leur rôle et de leur talent respectif sur ce morceau, les deux MC ont signé un exercice rapologique dantesque . Réunis par la force des choses et surtout grâce à une pétition portée par leurs communautés, ils n’ont pas déçu et ont même réitéré l’exercice sur la Don Dada Mixtape d’Alpha Wann et le titre « NY à fond » . Ce qui pendant longtemps a été le « plus attendu des crossovers» du rap français aurait tout à gagner à se prolonger en live en mode battle. Séance de découpe de prods sombres et rap ecclésiastique en perspective . On voit déjà les deux rois de l’underground enchaîner les punchlines, varier les flows et occulter le rap français OKLM sans aucune pression .

Vald Vs . Echelon Records

Après avoir brillé en solo ces dernières années, Vald s’emploie dernièrement à faire valoir sa nouvelle écurie artistique, Echelon Records . Avec deux projets balancés en moins de six mois, le ton est donné . Sullyvan et les siens brillent par leur complémentarité et leur variété de propositions . Quoi de mieux alors pour promouvoir leur synergie d’équipe et gravir un échelon supplémentaire qu’une session live ? Bien entendu, il ne serait pas question ici de confronter les univers de chacun, mais bel et bien de les mettre en lumière pour le plus grand plaisir du public . D’autant plus qu’on connaît les talents de Vald pour nous faire marrer et nous divertir, ça donnerait forcément quelque chose de grandiose. Et puisque le monde est cruel, on en a forcément besoin .

Demi Portion Vs . Hugo TSR

Pour un bon Verzuz de rap français, il nous faut forcément une représentation du rap indé, le vrai . Dans l’Hexagone, qui mieux que Demi Portion et Hugo TSR pour incarner cela ? Les maîtres de l’indépendance, ceux qui sans l’aide de l’industrie musicale et des maisons de disques sont parvenus à conjuguer le mieux succès d’estime et commercial, c’est eux . Bien qu’ils n’aient jamais bossé ensemble, les deux MC partagent assurément le même amour pour la culture hip - hop et le rap à l’ancienne . On les voit déjà nous éblouir de leur talent micro en main depuis leur home studio en Instagram . Ou peut - être même un jour ensemble au Demi Festival, sur la mythique scène du Théâtre de la Mer qui sait ?

Caballero Vs . JeanJass

On vous l’accorde celle - là elle est facile . Seule affiche 100 % belge de notre sélection, c’est peut - être bien elle la plus évidente . Duo iconique du plat - pays, Caballero & JeanJass, bien qu’ils officient actuellement en solo, sont indissociables l’un de l’autre . Toujours premier sur la déconne, que ce soit sur scène, en interview ou dans leur émission désormais mythique High & Fines Herbes, le duo est passé maître dans l’art du divertissement . Faire se confronter leurs différents couplets ou leurs titres solo donnerait ainsi lieu à un festival de rap et de vannes ininterrompu et probablement complètement enfumé . Un must watch s’il devait en être un jour .

Dinos Vs . Youssoupha

"Quand de Buretel disait que je ne vais pas percer car je suis Solaar en moins fort", disait Youssoupha dans son titre puissant Solaar Pleure. Un clin d’œil évident à Dinos qui dans son freestyle « Booska Stamina » de 2020, lâchait la punchline "Quand Chulvanij disait que je ne percerais pas parce que je suis Youssoupha en moins fort" . Ces deux lignes mises en parallèle témoignent du respect et de l’admiration que se portent mutuellement les deux artistes . Non seulement ils ont partagé le micro à plusieurs reprises, mais ils sont aussi tous les deux parvenus à imposer leur univers singulier, en dépit de tout ce qui artistiquement pouvait les rapprocher .

Un Verzuz entre les deux hommes donnerait ainsi lieu à une formidable expérience musicale et humaine . Le spleen profond de Dinos contrasterait parfaitement avec les récentes élancées stellaires, positives et philanthropes de Youss . De quoi faire taire définitivement ceux qui comparent Punchlinovic et le Prims Parolier .

Alkpote Vs . Lorenzo

Et on termine cette sélection avec du sale, du très sale . Leur « clash » pour déterminer qui méritait le plus la couronne de l’Empereur du sale avait fait grand bruit il y a quelques années . Très vite finalement, Alkpote et Lorenzo ont enterré la hache de guerre en s’affichant ensemble au festival Urb’am. Et si ils la déterraient le temps d’un battle ? Force est d’admettre que l’idée à de quoi séduire . L’empereur du sale Vs . Celui de la crasserie, ça c’est une affiche ! On voit déjà Alkpote débarquer déguiser en vulve alors que Lorenzo arborerait sûrement son emblématique accoutrement et son bob Game Boy Color stylisé Pikachu . Le défi majeur ici sera non seulement de survivre à une telle dose de sale, mais également de déterminer le nombre exact de fois où les mots « pu * * » et « mamène » serait prononcé . En bref, il nous faut ce Verzuz, juste pour le plaisir de voir le hashtag # MAmènePu * * en tendance Twitter .

