13 Block de retour sur la compil Sevran

13 Block sera présent dans la compil 100% Sevran.

Alors qu'il sortait son dernier album il y a quelques années de cela, 13 Block sera très prochainement de retour dans la compil de Sevran.

Le retour du gang

Teasé depuis un long moment maintenant, la compilation 100% Sevran se fait attendre mais s'est déjà dévoilée au travers de 4 premiers morceaux dont Fermeture avec DA Uzi et Oldpee ou encore SE Wire avec Kalash Criminel, DA Uzi et Zefor. Mais celle-ci semble réserver encore bien des surprises. En effet, Zed, Oldpee, Zefor et Stavo seront de nouveau réunis dans un morceau inédit.

Jamais une compilation sevranaise n'aurait pu être imaginée sans 13 Block. Et si les nouvelles du groupe sont pauvres depuis la sortie de BLO II en novembre 2020, il est enfin l'heure de mettre fin à l'interminable attente du public. Et pour cause, alors que chaque membres du groupe a pris sa route en solo, il aura fallut patienter deux ans avant de pouvoir retrouver le quatuor qui a été officiellement annoncé, ce lundi 20 juin, sur la tracklist du projet sevranais.

Sur les réseaux sociaux, Raplume a dévoilé un extrait exclusif de ce morceau intitulé Vie de Gangster et qui semble déjà avoir des airs de banger.

Disponible le 23 juin prochain, le titre marquera la fin d'une longue période d'absence de la part des 4 rappeurs, pour le plus grand bonheur des fans.