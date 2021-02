113 : le classique "Les Princes de la ville" bientôt sur les plateformes de streaming ?

Le mythique album du 113, "Les Princes de la ville", pourrait bientôt être disponible sur les plateformes de streaming, d’après Rim’K.

par Team Mouv'

Il sera peut - être bientôt possible d’écouter Les Princes de la ville en streaming . C’est ce qu’a annoncé Rim’K, invité d’un live Instagram de Mehdi Maïzi, le 17 février . "Il y a des gens qui sont là en témoin, [ … ] avant la fin de l’année Inchallah il sera disponible sur les plateformes" a - t - il dit .

Les Princes de la ville est un album culte du rap français, sorti en 1999, qui s’est écoulé à plus de 350 . 000 exemplaires . C’est ce projet qui a amené le 113 jusque sur la scène des Victoires de la Musique, en 2000, où ils ont remporté les prix du meilleur album rap et de la révélation de l’année.

L'importance du streaming

"C’est important, [ … ] aujourd’hui c’est comme ça que les jeunes découvrent la musique, c’est en streaming, donc si elle n’y est pas c’est toute une musique qui va disparaitre en fait" ajoute Mehdi Maïzi, qui connait bien son sujet puisqu’il est ( entre autres ) responsable hip - hop d’Apple Music France.

En attendant que Les Princes de la ville soit disponible sur toutes les plateformes, les membres du 113 ne chôment pas . Rim’K vient d’envoyer son EP ADN avec des feats de PLK, Hamza, Leto et DA Uzi. De son côté, AP du 113 a sorti son projet La Laverie Vol . 1 le 27 janvier dernier, avec notamment Alonzo, 13 Block, The S et Dadah. Plus en retrait d’un point de vue musical, Mokobé continue à s’engager dans des causes sociales.