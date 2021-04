The Weeknd domine encore les nominations aux Billboard Music Awards

The Weeknd est en tête des nominations pour le Billboard Music Awards de 2021.

par Team Mouv'

The Weeknd est à ce jour l'artiste le plus nominé de l'année 2021, pour la cérémonie des Billboard Music Awards, notamment dans 16 catégories telles que Meilleur Artiste, Meilleur Artiste Masculin, Artiste le plus streamé . . . la liste continue .

Succès planétaire

Une belle récompense pour le canadien qui voit ses efforts récompensés, pour cette belle année productive : entre l'incroyable performance du Super Bowl, son album After Hours qui a battu tout les records, si bien qu'un jour férié lui a été attribué au Canada, The Weeknd Day.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Drake, DaBaby, Pop Smoke . .

The Weeknd est également rejoint au sommet par d'autres artistes tels que Drake, DaBaby ou encore Pop Smoke pour un hommage posthume. En effet, DaBaby arrive en seconde position avec 11 nominations dans les catégories du Meilleur artiste Rap, les 100 Meilleurs artistes, et Meilleur Album Rap . . . En ce qui concerne Pop Smoke, il a été nominé dans 10 catégories pour son premier album Shoot for the Stars, Aim for the Moon . Drake quant à lui récupère 7 nominations, aux cotés de Chris Brown et Megan Thee Stallion .

La cérémonie des Billboard Music Awards sera diffusée en live le dimanche 23 mai sur la chaine NBC .