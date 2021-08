The Weeknd s’offre un manoir à 70 millions de dollars

Une nouvelle résidence gigantesque et luxueuse dans un super quartier de Los Angeles.

par Team Mouv'

Alors qu'il continue de péter les records du classement Billboard Hot 100 avec son hit "Blinding Lights", The Weeknd à décider de s'offrir une nouvelle demeure dans le quartier très upé et convoité de Los Angeles, le Bel - Air et pas n'importe quelle maison, car celle - ci serait selon le Wall Street Journal, l'une des maisons les plus chères de Californie en 2021 !

Capture écran de la nouvelle maison de The Weeknd (crédits : SIMON BERLYN)

3000 m2

Un méga manoir rénové qui s'étend sur 1,6 hectare de terrain et qui surplombe le Bel - Air Country Club où il pourra jouer au golf, avec tous ce dont une superstar à besoin : plusieurs salons, plusieurs chambres, une salle de sport, un cinéma, un studio de musique, un sauna, un hammam, un court de tennis et un piscine intérieure ainsi qu'une piscine extérieure à débordement qui se double d'une cascade . . . Une villa pour laquelle The Weeknd a dépensé 70 millions de dollars !

The Weeknd : photo de son nouveau manoir (crédit : BarnabyRoad)

Grandiose, chic et très sophistiqué qui fait penser à la nouvelle maison de Kid Cudi. . .

