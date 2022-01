The Weeknd dévoile une version alternative de "Dawn FM" avec deux nouveaux remix

"Alternate World", la nouvelle version de l’album “Dawn FM” de The Weeknd est maintenant disponible et propose deux nouveaux remix.

par Team Mouv'

Le 7 janvier dernier, The Weeknd sortait son nouvel album Dawn FM pour faire suite à After Hours. À peine une semaine après, il continue sur sa lancée et nous balance une nouvelle version intitulée Dawn FM Alternate World.

Deux nouveaux remix dans le monde alternatif

En revenant sur la scène musicale en ce début d’année, The Weeknd a mis tout le monde d’accord et a placé la barre très haute avec Dawn FM qui a réalisé un score exceptionnelle sur Spotify. Mais le chanteur canadien ne s’est pas arrêté là et a enchaîné avec la sortie de 2 clips Sacrifice et Gasoline qui transportent le public dans une ambiance schizophrène et entrainante.

Ce 12 janvier 2021, The Weeknd a une nouvelle fois surpris ses fans. En effet, il a dévoilé une nouvelle version de Dawn FM en proposant, comme dans un jeu vidéo, un monde alternatif.

Alternate World étend donc l’album avec un nouveau remix de Take My Breath en collaboration avec Agents Of Time et un autre de Sacrifice réalisé avec Swedish House Mafia. Le single Moth To A Flame sorti il y a trois mois de cela, toujours avec le groupe électronique, a lui aussi été ajouté à la liste de cette nouvelle version de l’album.

Après toutes ces sorties, on se demande quelle sera la prochaine surprise de l'étonnant et légendaire canadien.