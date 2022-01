The Weeknd dévoile son tant attendu nouvel album "The Dawn FM"

Le nouvel album de The Weekend, "The Dawn FM", est enfin disponible.

par Team Mouv'

C'est la grosse sortie musicale de ce début 2022, après des mois de teasing, le nouvel album de The Weeknd est enfin disponible.

The Weeknd veut régner sur 2022

Bien qu'il ait collaboré sur des singles avec de nombreux artistes au cours de l'année dernière, notamment FKA twigs, Post Malone ou encore Kanye West, The Weeknd n'a pas sorti d'album solo depuis After Hours en avril 2020. Ce vendredi 7 janvier c'est donc le grand retour d'Abel avec son nouveau projet Dawn FM.

L'album fait appel à de nombreux artistes, dont Quincy Jones, Tyler, the Creator, Lil Wayne et le producteur de l'ancien projet du chanteur canadien, Oneohtrix Point Never. Jim Carrey, voisin de The Weeknd figure également sur l'album et plus précisément sur l'outro dans laquelle il tient un monologue. Composé de 16 morceaux, The Dawn FM est un vaste projet dans lequel on retrouve tout aussi bien des morceaux mélancoliques que des hits dansants aux inspirations 80's.

Avec cet album, The Weeknd dévoile déjà la plus grosse sortie de ce début d'année et risque bien de conserver le trône pendant plusieurs semaines.