The Weeknd annonce que "Dawn FM" fera partie d'une trilogie

"Dawn FM" serait un des épisodes d'une nouvelle trilogie de The Weeknd.

par Team Mouv'

Alors qu'il a explosé les écoutes sur Spotify en seulement 24 heures, The Weeknd a laissé entendre que son nouvel album Dawn FM faisait partie d'une "nouvelle trilogie".

"Dawn FM" serait le deuxième épisode

Le cinquième album d'Abel est sorti ce vendredi 7 janvier et fait suite à After Hours, paru en 2020. Sur Twitter ce lundi10 janvier, l'auteur de Sacrifice a écrit : "Je me demande... Saviez-vous que vous êtes en train de vivre une nouvelle trilogie ?" à côté d'une photo de lui maquillé comme sur la cover de son nouvel album.

De nombreux fans spéculent qu'un troisième album est en préparation, et qu'il s'appellera probablement After Life. Certains pensent également que son personnage est mort dans After Hours et qu'il se trouve dans un état purgatoire dans Dawn FM. "Dans le 3e chapitre, il ira soit au paradis, soit en enfer", a ajouté un internaute.

The Weeknd a déjà utilisé ce principe de trilogie en combinant ses trois mixtapes : House Of Balloons, Thursday et Echoes Of Silence, dans un album compilation, justement nommé Trilogy sorti en 2011.