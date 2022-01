Tayc : sa rencontre avec Brigitte Macron

Tayc et Brigitte Macron échangent avant une prestation.

Les rencontres entre personnalités politiques et artistes font souvent le tour des réseaux et offrent régulièrement de beaux échanges. C'est une nouvelle fois le cas avec la rencontre entre Tayc et Brigitte Macron.

Bientôt le featuring

Tayc est décidément partout. Après sa série sur Netflix *Christmas Flow*, la sortie de son parfum, l'annonce de son Bercy, sa victoire dans Danse avec les Stars ou encore sa réédition *Second-état-cristalisation,* il s'affiche désormais en compagnie de la première Dame de France.

En effet, l'ascension de l'auteur de DODO n'est pas passée inaperçue auprès de Brigitte Macron qui s'est entretenu un court instant avec le chanteur avant une prestation. Une scène qui a été filmée et dans laquelle on peut entendre Tayc lui présenter les paroles de son désormais hit, Le Temps. Impressionnée par la performance, Brigitte Macron lui a fait part de son impatience de voir la prestation en live.

Une superbe reconnaissance pour l'artiste originaire de Marseille qui semble avoir apprécié le moment puisqu'il en a profité pour poser avec la première Dame.