Tayc invite Adekunle Gold sur le remix de "Dodo" grâce à Mouv'

Tayc et Adekunle Gold feront un featuring sur "Dodo" après la reprise du nigérien sur Mouv'.

par Team Mouv'

Récemment invité de Muxxa sur Mouv', la star nigériane Adenkunle Gold a relevé le défi de faire une impro sur le hit de Tayc Dodo. Créant le buzz sur les réseaux sociaux, tout le monde espérait voir un featuring entre les deux artistes sur ce même son. Et pour notre plus grand bonheur, ce 8 avril, Tayc a annoncé la collaboration pour un remix spécial, prévu pour le 12 avril.

C'est officiel : le remix de "Dodo" arrive

Vendredi 25 mars, Mouv' a reçu la superstar nigériane Adekunle Gold (connue aussi sous le nom d'AG Baby) pour l'émission Mouv' DJ Guest. À cette occasion, Muxxa l'a défié de revisiter à sa sauce le morceau de Tayc Dodo. Un défi accepté et relevé avec brio par Adekunle Gold puisque le chanteur a improvisé sur l'instru du morceau pour nous offrir cette petite pépite qui est rapidement devenue virale :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

undefined J’autorise Gérer mes choix

Et alors qu'on a lancé l'idée d'un remix entre les deux afrolovers', voilà que Tayc nous a entendu puisqu'il vient tout juste d'annoncer que celui-ci arrive ce 12 avril "La fête recommence bientôt 😁 @adekunlegold / s/o @mouv 🤍".

Dévoilant par la même occasion la pochette, l'artiste a déclaré "Et on oublie pas de remercier les frérots de Mouv'. Merci les frangins parce que sans votre challenge, ça aurait pas été viral à ce point là et on aurait pas fait le remix. Merci Mouv' on est ensemble, merci de faire régner l'Afrolov' putain d'merde".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

On est tellement heureux d'avoir été à l'origine de ce remix, qui devrait être, pour sûr, un nouveau hit 2 fois plus mielleux.